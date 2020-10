Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfall an Stoppstelle; Großingersheim: Unfallflucht; Löchgau: 18-Jähriger mit Aprilia gestürzt; Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz-Aurich: Unfall an Stoppstelle - 23.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 07.30 Uhr in Aurich ereignete. Ein 51 Jahre alter LKW-Lenker befuhr zusammen mit seinem 31 Jahre alten Beifahrer die Kreisstraße 1649 Von Enzweihingen kommend. Im Kreuzungsbereich mit der Hirsauer Straße übersah der 51-Jährige vermutlich die für ihn geltende Stoppstelle. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW eines 61 Jahre alten Fahrers und dessen 57 Jahre alter Beifahrerin, die in Richtung Häckselplatz unterwegs waren. Der LKW kam im weiteren Verlauf zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten im Grünstreifen und streifte eine Hecke, bevor er zum Stehen kam. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ingersheim-Großingersheim: Unfallflucht mit 3.500 Euro Sachschaden

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Goethestraße Ecke Tiefengasse in Großingersheim eine Unfallflucht beobachtet haben. Noch unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die linke Fahrzeugseite eines Seat. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Der Unbekannte machte sich anschließend kurzerhand aus dem Staub.

Löchgau: 18-Jähriger mit Aprilial gestürzt

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Montag bei einem Unfall auf der Landesstraße 1115 Höhe des Gewerbegebiets Löchgau leicht verletzt. Der junge Mann kam aus Richtung Besigheim und wollte kurz nach der Suhstraße zum Überholen eines Fahrzeugs ansetze. Als er jedoch Gegenverkehr bemerkte, brach er das Manöver ab. Mutmaßlich geriet seine Aprilia beim Abbremsen auf der feuchten Straße ins Rutschen. Der 18-Jährige stürzte und sein Zweirad schlitterte auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem Ford einer 19 Jahre alten Frau kollidierte. Der 18-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Unfallstelle für rund 30 Minuten voll gesperrt. Der Verkehr wurde geregelt. Der Ford und die Aprilia waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Nach einer Unfallflucht, die ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 05.55 Uhr und 16.25 Uhr in der Besigheimer Straße in Bietigheim-Bissingen verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte beschädigte die linke Seite eines am Fahrbahnrand abgestellten Audi. Der Sachschaden wurde auf etwa 4.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

