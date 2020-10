Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Informationen für ein sicheres Zuhause - Info-Truck der Polizei im Kreis Ludwigsburg unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Mit intensiven polizeilichen Maßnahmen und einer stetig steigenden Mitwirkung der Bevölkerung ist es dem Polizeipräsidium Ludwigsburg gelungen, die Zahl der Wohnungseinbrüche seit 2015 kontinuierlich zu senken. Ungeachtet dieser positiven Entwicklung setzt das Polizeipräsidium Ludwigsburg zu Beginn der "dunklen Jahreszeit seine Präventionsmaßnahmen fort. Sie können sich bereits durch einfache Maßnahmen deutlich besser schützen! Oft genügen bereits einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Einsehbarkeit durch Schnittmaßnahmen an Hecken sowie das Vermeiden von eindeutigen Abwesenheitssignalen, um die Täter von ihrem Vorhaben abzuhalten. Daneben gibt es eine Reihe von sicherungstechnischen Möglichkeiten, die dem Einbrecher die Tat deutlich erschweren, oft sogar völlig "verleiden" können. Nicht von ungefähr ist die Zahl der Einbrüche, bei denen die Täter erfolglos abbrechen mussten, in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die Funktion der Sicherungsmöglichkeiten und wie Sie sich, Ihre Familie und Ihr Eigentum besser schützen können, erfahren Sie bei einem Besuch des Info-Trucks " i MOBIL - INFORMATIONEN FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE" des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Dort geben Ihnen Spezialisten der Polizei fachkundige Auskunft zu allen Ihren Fragen rund um das Thema. Im Sattelzug sind Sicherungsvorrichtungen ausgestellt und können im Original besichtigt und ausprobiert werden. Die Informationen sind kostenlos und unverbindlich.

Termin und Ort für Ihren Besuch des Info-Trucks: Ludwigsburg: Freitag, 06.11.2020, 10:00 bis 17:00 Uhr, Marktplatz

Kornwestheim: Montag, 09.11.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, Holzgrundplatz

Asperg: Dienstag, 10.11.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, Marktplatz vor dem Rathaus

Sachsenheim: Montag, 16.11.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, Schlossplatz vor der Rathausburg

Steinheim an der Murr: Mittwoch, 18.11.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, Parkplatz Kaufland

Korntal-Münchingen: Donnerstag, 19.11.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, Korntal, Parkplatz Mirander Straße

Bietigheim-Bissingen: Freitag, 20.11.2020, 10:00 - 17:00 Uhr, Kronenplatz (Kronenzentrum)

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, diese Informationsangebote wahrzunehmen, so können Sie jederzeit mit unserer "Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle" Kontakt aufnehmen. Dort erhalten Sie je nach Bedarf einen Beratungstermin vor Ort oder im Vorfeld von Neubauvorhaben in den Beratungsräumen des Referats Prävention in Ludwigsburg. Diese Beratungen sind ebenfalls kostenlos und unverbindlich. Neben der unabhängigen Beratung durch die Polizei besteht auch die Möglichkeit, Listen von Handwerkern zu erhalten, die vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg zertifiziert wurden. Sie erreichen uns unter der Rufnummer 07141 18-8001 oder unter der E-Mail-Adresse: ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Ungeachtet der vielfältigen Angebote der "Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen" können nachfolgende Tipps vor dem Besuch von "ungebetenen Gästen" schützen: - Fenster auch bei kurzer Abwesenheit nicht geöffnet/gekippt lassen, Balkon- und Terrassentüren schließen, Eingangstür immer abschließen - bei längerer Abwesenheit Wohnung/Haus bewohnt erscheinen lassen (z.B. Nachbar leert Briefkasten, schaltet zu unregelmäßigen Zeiten Licht an und aus, öffnet/schließt Rollläden oder Einbau von Licht- und Rollladensteuerungen) - Türöffner im Mehrfamilienhaus nicht gedankenlos betätigen und auf den Verbleib von Besuchern achten - Fremde ansprechen und nach dem Grund der Anwesenheit fragen - in Hauskellern von Mehrfamilienhäusern keine wertvollen Gegenstände aufbewahren, Fahrräder auch dort sichern - Wohnungs- und Haustürschlüssel nicht außerhalb verstecken, besser bei Verwandten oder Nachbarn hinterlegen - Geld, Schmuck und andere nicht für den Alltagsgebrauch bestimmte Wertgegenstände in einem fest verankerten Wertbehältnis aufbewahren oder in ein Bankschließfach auslagern - auf verdächtige Personen im Wohngebiet achten, Kfz-Kennzeichen notieren

Unterstützen Sie uns bei der Verhinderung und der Aufklärung von Wohnungseinbrüchen durch die schnelle Meldung verdächtiger Beobachtungen! Bei der Bekämpfung von Wohnungseinbruchdiebstählen ist die Polizei in besonderem Maße auf die Mithilfe und die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Melden Sie verdächtige Personen und Fahrzeuge in ihrem Wohnumfeld bitte umgehend. Auch dann, wenn Sie der Beobachtung zunächst keine besondere Bedeutung beimessen. Niemand wird es Ihnen übelnehmen, sollte sich der Hinweis im Nachhinein als unbegründet erweisen. Zeitnahe Hinweise, die Sie selbstverständlich auch über den Notruf 110 übermitteln können, versetzen die Polizei in die Lage, schnell zu reagieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

