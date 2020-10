Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht; Ingersheim: Elektromaschinen aus Transporter gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Transporters war am Montag gegen 9:55 Uhr auf der L 1141 von Korntal in Richtung Markgröningen unterwegs. Vor der Einmündung des Laiblinger Wegs überholte er einen vorausfahrenden, blau/violett lackierten Lkw auf der Linksabbiegespur und streifte beim Wiedereinordnen nach rechts den entgegenkommenden VW eines 45-Jährigen, der an der dortigen Ampel bei Rot angehalten hatte. Der Fahrer des überholten Lkw hupte noch, als er das knappe Fahrmanöver erkannte. Er und mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

Ingersheim: Elektromaschinen aus Transporter gestohlen

Werkzeugmaschinen verschiedener Hersteller im Gesamtwert von etwa 5.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen Samstag 14:00 Uhr und Montag 08:30 Uhr aus einem Peugeot-Transporter an der Ecke Bietigheimer Straße/Raiffeisenstraße in Großingersheim entwendet. Dazu hatten sie ein Türschloss des Fahrzeugs aufgebrochen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

