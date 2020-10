Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kind bei Unfall schwer verletzt, Unfallflucht "Am Hirnach"

Sindelfingen-Maichingen: Kind bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine zehn Jahre alte Radfahrerin, die am Sonntag gegen 14.15 Uhr in der Stuttgarter Straße in Maichingen in einen Unfall verwickelt wurde. Das Mädchen, das zunächst die Talstraße befuhr, wollte die Stuttgarter Straße queren. Ein 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der die Stuttgarter Straße vom Kreisverkehr mit der Konrad-Adenauer-Straße befuhr, bemerkte vermutlich zu spät, dass die für ihn geltende Ampel im Kreuzungsbereich mit der Tal- und der Industriestraße rot zeigte. Das Kind hatte die Stuttgarter Straße bereits zur Hälfte überquert, als der Mercedes-Lenker versuchte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern. Doch dies gelang ihm nicht. Die Zehnjährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Da der 80-jährige PKW-Lenker auf die eingesetzten Polizeibeamten einen verwirrten Eindruck machte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 550 Euro geschätzt.

Sindelfingen: Unfallflucht "Am Hirnach"

Einen Sachschaden von etwa 6.000 Euro forderte eine Unfallflucht am Sonntag in der Straße "Am Hirnach" in Sindelfingen. Zwischen 12.15 Uhr und 14.45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Seat, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Mutmaßlich streifte der Unbekannte den PKW, als er daran vorbeifuhr. Der Seat wurde erheblich beschädigt. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW mit blauer Lackierung handeln. Des Weiteren ist zu vermuten, dass der Fahrer Fahrzeugteile des beschädigten Seat nach dem Unfall eingesammelt hat. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0,entgegen.

