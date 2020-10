Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 31-Jähriger geht auf Sicherheitsdienst los, Unfallflucht im Baustellenbereich

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: 31-Jähriger geht auf Sicherheitsdienst los

Mit einem stark alkoholisierten und aggressiven 31-Jährigen bekamen es zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens zu tun, die am Samstagabend in der Ludwigsburger Innenstadt das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung im Auftrag der Stadtverwaltung Ludwigsburg überprüfen sollten. Der 31-Jährige, der keine Mund-Nase-Bedeckung trug, war gegen 23.20 Uhr in der Myliusstraße unterwegs. Er wurde von den beiden 18 und 55 Jahre alten Männern auf die Tragepflicht in der Innenstadt hingewiesen und gebeten, dieser nachzukommen. Hierauf reagierte der Mann sogleich aggressiv. Er schlug die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter. Außerdem versuchte er sie zu treten und spuckte nach ihnen. Aufgrund dessen wurde die Polizei alarmiert. Vorsorglich kam auch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort. Der 31-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und musste bis zum nächsten Morgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Ludwigsburg bleiben. Er wird sich wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigsburg verantworten müssen.

Ludwigsburg: Unfallflucht im Baustellenbereich

Nach einer Unfallflucht, die sich am Sonntag gegen 19.40 Uhr auf der Landesstraße 1140 kurz vor der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, Zeugen. Eine 53 Jahre alte Opel-Lenkerin war auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Möglingen unterwegs. Auf Höhe der baustellenbedingten Fahrbahnteilung wollte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker von der linken auf die rechte Spur wechseln. Mutmaßlich übersah er hierbei die Opel-Fahrerin. Diese musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der hinter ihr fahrende 32 Jahre alte Lenker eines Dacia konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Indes machte sich der Unbekannte, an dessen Fahrzeug vermutlich Friedrichhafener Kennzeichen (FN-) angebracht sind, davon. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell