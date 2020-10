Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: In Schulcontainer eingestiegen; Korntal-Münchingen: Schildkröte gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Großsachsenheim: In Schulcontainer eingestiegen

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag durch ein Fenster in die Container der Gemeinschaftsschule in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim eingestiegen. Im Flur schlugen sie drei Desinfektionsmittelspender von der Wand und entwendeten sie zusammen mit drei Feuerlöschern. Vermutlich dieselben Täter zündeten im benachbarten Neubau der Schule Glaswolle an. Dadurch kam es zwar nicht zu einem offenen Brand, allerdings wurde eine Wand durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, in Verbindung zu setzen.

Korntal-Münchingen: Schildkröte gestohlen

Aus dem Gehege im Garten eines Wohnhauses im Bahnhofweg in Korntal hat ein unbekannter am Sonntag zwischen 12:30 und 16:00 Uhr eine ca. 10 Jahre alte griechische Landschildkröte gestohlen. Das Tier befand sich bereits in der Winterstarre und hat einen Wert von etwa 800 Euro. Der Panzer der Schildkröte ist auf der Bauchseite beschädigt. Hinweise zum Verbleib des Tieres nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, entgegen.

