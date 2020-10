POL-LB: Ditzingen: Frontalzusammenstoß auf der L 1137

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Montag kam es gegen 13.10 Uhr auf der Landesstraße 1137 zwischen Ditzingen und Leonberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 58 Jahre alte Citroen-Fahrerin war in Richtung Leonberg unterwegs und wollte im Bereich einer leichten Linkskurve ein Fahrzeug überholen. Vermutlich übersah sie hierbei einen entgegenkommenden Mercedes, der mit einem 66 Jahre alten Fahrer und einer gleichaltrigen Beifahrerin besetzt war. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden PKW. Die schwer verletzt 58-Jährige musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ditzingen, die mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort war, aus dem Citroen befreit werden. Sie musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die ebenfalls schwer verletzte Beifahrerin im Mercedes wurde von einem zweiten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Abschleppmaßnahmen dauern derzeit noch an. Der Sachschaden wurde auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Während der noch andauernen Einsatzmaßnahmen ist die L 1137 im Bereich Ditzingen ab der Einmündung Calwer Straße bis zur Einmündung auf die Kreisstraße 1010 im Bereich Leonberg gesperrt. Die Straßenmeisterei Leonberg kümmert sich um die Straßensperrungen und die Reinigung der Fahrbahn. Der Polizeihubschrauber wurde zur Fertigung von Aufnahmen der Unfallstelle aus der Luft hinzugezogen.

