Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Audi-Fahrer muss ausweichen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Wegen eines überholenden Pkws musste am Dienstag, 20.10.2020, ein Audi-Fahrer in der Hotzenwaldstraße am Ortsausgang von Niederhof ausweichen. Dabei wurde am Audi zumindest eine Felge beschädigt. Gegen 17:30 Uhr war dem 63 Jahre alten Audi-Fahrer der unbekannte Pkw entgegengekommen, der gerade einen Lkw überholte. Der in Richtung Murg fahrende Audi-Fahrer lenkte deshalb nach rechts auf den Gehweg, um einen Unfall zu vermeiden. Der überholende Pkw fuhr weiter. Bei diesem soll es sich um einen dunkelblauen bzw. blaugrünen Kleinwagen, möglicherweise einen Opel Corsa, gehandelt haben. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

