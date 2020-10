Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Freiburg (ots)

Am Montag, den 26.10.2020, ereignete sich gegen 06:35 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 23-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr die B317 in Richtung Lörrach. Eine VW-Fahrerin fuhr in entgegengesetzter Richtung und bog links zur B518 ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die Peugeot-Fahrerin nach rechts abgewiesen und kollidierte zudem mit einem im Einmündungsbereich stehenden 48-jährigen Skoda-Fahrer. Die Peugeot-Fahrerin verletzte sich hierbei mittelschwer. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn bis zum Abschleppen teilweise blockiert war. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell