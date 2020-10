Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Schlichtungsversuch endet mit Blessuren - Fahndung führt zu drei Tatverdächtigen

Freiburg (ots)

Der Schlichtungsversuch eines Mannes am Freitagabend, 23.10.2020, in Bad Säckingen endete für diesen mit Blessuren. Gegen 23:15 Uhr waren nach Angaben des 37 Jahre alten Verletzten am Rudolf-Eberle-Platz mehrere Personen auf eine Person losgegangen. Seine Freundin und er mischten sich ein und versuchten, zu schlichten. In der Folge wurde der Mann von mehreren Personen attackiert, so dass er zu Boden ging. Der Verletzte wurde in einer nahen gelegenen Gaststätte versorgt, auch der Rettungsdienst wurde hinzugezogen. Er erlitt eine Cut-Verletzung am Auge und Kieferschmerzen. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Polizeistreifen mehrere Personen. Zumindest gegen drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahre ergab sich ein Tatverdacht. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell