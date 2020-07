Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - 80-Jährige Opfer eines Trickdiebstahls

Worms (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18:45 Uhr wurde eine 80-jährige Wormserin Opfer eines Trickdiebstahls. Zwei Frauen klingelten an ihrer Wohnungstür in der Bebelstraße und baten darum, einen Beutel für ihre Nachbarin entgegenzunehmen, da diese angeblich nicht zu Hause sei. Als sie den Beutel annahm, sei sie aufgefordert worden die Decke, die sich in dem Beutel befand, herauszunehmen. Die Situation verlagerte sich langsam in die Wohnung der Geschädigten, wo man noch eine Telefonnummer für Rückfragen aufschreiben wollte. Während eine Täterin die Decke wieder an sich nahm und als Sichtschutz hochhielt, begab sich die zweite Täterin ins Schlafzimmer und entwendete eine goldene Armbanduhr und einen Ring aus dem Nachttisch. Den Diebstahl stellte die Geschädigte erst fest, nachdem die Frauen bereits verschwunden waren. Personenbeschreibung: 1. Frau - dunkel gekleidet, grauer Hut, circa 50-55 Jahre alt; 2. Frau: schwarzer Pullover mit Perlen bestickt, rote Haare, ebenfalls circa 50-55 Jahre alt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wir möchten in diese Zusammenhang auf die Pressemeldung vom 02.07.2020 verweisen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/4641247

