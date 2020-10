Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Auffahrunfall in Leonberg; Reifenplatzer auf der BAB 8 - Gemarkung Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Vermutlich weil sich ein 65-Jähriger alkoholisiert hinter das Steuer eines Mercedes mit Anhänger setzte, ereignete sich am Montag gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 1187 ein Verkehrsunfall. Der 65-jährige Autofahrer kam aus Richtung Glemseck und fuhr in Richtung der Südrandstraße. An der Einmündung zur Neue Ramtelstraße musste eine 55 Jahre alte VW-Lenkerin an einer roten Ampelanlage anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende 65-Jährige offenbar nicht rechtzeitig und fuhr nahezu ungebremst mit seinem Fahrzeuggespann auf den VW Polo auf. Die 55-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme stellten hinzugezogene Polizeibeamte bei dem 65-Jährigen Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Nach einem Atemalkoholtest, der positiv verlief, musste sich der Fahrer einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Der Mercedes mit Anhänger war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten musste der linke Fahrstreifen im Zuge von Reinigungsarbeiten bis etwa 19:20 Uhr gesperrt werden.

BAB 8 / Sindelfingen: Reifenplatzer - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Am Montag kurz nach 06:00 Uhr kam es auf der BAB 8 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 13 Beteiligten. Zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart war ein 51-jähriger Lkw-Fahrer in Richtung München unterwegs. Im Zuge seiner Fahrt löste sich am Lkw die Lauffläche eines Hinterrades und blieb auf der Fahrbahn liegen. Zwölf nachfolgende Verkehrsteilnehmer, neun Pkw und drei Lkw, fuhren im Anschluss über die Lauffläche. Hierdurch entstand Sachschaden, der noch nicht genau beziffert werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund des plötzlichen Reifenplatzers mussten mehrere Verkehrsteilnehmer bei Starkregen abbremsen. So auch ein 50-jähriger BMW-Lenker. Dies nahm ein 43-jähriger Mann mutmaßlich zu spät wahr und fuhr mit seinem VW Tiguan auf den BMW auf. Der hierbei entstandene Sachschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

