POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 12.05.2020

Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 11.05.2020, um 18:30 Uhr, wurden bei einem 41-jährigen Kraftfahrzeugführer aus Clausthal-Zellerfeld Anzeichen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Ein Urintest verlief positiv für Amphetamine. Dem Herrn wurde eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht in Höhe Mittelschulenberg

Am 11.05.2020, um 16:20 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der L517 von Clausthal-Zellerfeld nach Goslar-Oker. Im Bereich einer Rechtskurve in Höhe Mittelschulenberg kam ihm ein Lkw von Holz-Heinemann entgegen. Dieser wurde von einem Pkw überholt. Der eingangs erwähnte Autofahrer musste nach rechts ausweichen, um mit dem Überholer nicht zu kollidieren. Dabei schrammte seine Felge am Bordstein vorbei und wurde beschädigt. Das Kennzeichen des Überholers steht zwar fest, zur Verdeutlichung des Geschehens werden allerdings Zeugenhinweise erbeten.

