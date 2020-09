Polizei Eschwege

POL-ESW: versuchter Einbruch; Sachbeschädigung an Schloßmühle

Eschwege (ots)

Versuchter Einbruch in Tankstelle

In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Einbrecher in das Tankstellengebäude im "Brühl" in Eschwege einzubrechen. Mittels eines Gullydeckels wurde versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang, da die Verglasung dem "Angriff" standhielt, dabei jedoch stark beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen dem 11.09.20, 15:30 Uhr und dem 14.09.20, 09:00 Uhr wurde die Hauswand der Eschweger Schloßmühle in der Straße "Am Mühlgraben" mit schwarzer Farbe besprüht. Ebenso wurde der Parkbereich vor der Schloßmühle besprüht. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Eschweger Polizei unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

