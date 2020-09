Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 7

Eschwege (ots)

Um 12:49 Uhr ereignete sich auf der B 7 in Fürstenhagen ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Unfallbeteiligten. Zur Unfallzeit beabsichtigte ein 86-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in die Lentzstraße abzubiegen, übersah dabei aber das entgegenkommenden Müllauto, das in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Müllfahrzeug wurde von einem 31-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren. Durch den Aufprall wurde das Auto des 86-Jährigen gegen einen in der Lentzstraße wartenden Pkw geschleudert. Dieser Pkw wurde von einem 21-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren. Bei dem Unfall verletzte sich der 86-jährige schwer, der 21-Jährige wurde leicht verletzt. Im Einsatz waren auch Feuerwehr und Rettungsdienste. Die Bundesstraße war bis ca. 14:45 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden wird mit ca. 16:000 EUR angegeben.

