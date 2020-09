POL-ESW: Verkehrsunfälle

Polizei Eschwege

Eschwege (ots)

Um 14:012 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Ahnatal mit einem Klein-Lkw den Domänenweg in Niederhone. Beim Rangieren im Kreuzungsbereich beschädigte er mit dem Fahrzeug einen an einer Laterne angebrachten Verkehrsspiegel. Es entstand geringer Sachschaden.

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 03:58 Uhr, ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Treffurt, der auf der L 3245 von Weißenborn in Richtung Röhrda unterwegs war. Das Reh verendete am Unfallort; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Ein Auffahrunfall ereignete sich gestern Nachmittag, um 15:56 Uhr, in der Leipziger Straße in Fürstenhagen, nachdem der 61-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Sonneberg verkehrsbedingt abstoppen musste. Der nachfolgende 39-Jährige aus Chemnitz, der ebenfalls mit einer Sattelzugmaschine unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr leicht auf. Sachschaden: 500 EUR.

Um 16:43 Uhr befuhren gestern Nachmittag eine 52-Jährige und eine 59-Jährige, beide aus Witzenhausen, mit ihren Pkws am Nordbahnhof in Witzenhausen rückwärts aus den jeweiligen Parklücken. Dabei stießen beide Pkws gegeneinander, wodurch geringer Sachschaden entstand.

