Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

-- Ravensburg

Joints sichergestellt

Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme konnten am Montag gegen 23.45 Uhr Polizeibeamte im Haldenweg durch das Terrassenfenster einer Erdgeschosswohnung zwei Joints auf einem Wohnzimmertisch sowie deutlich Cannabis-Geruch wahrnehmen. Trotz mehrfacher Aufforderung, die Wohnungstür zu öffnen, reagierte der Wohnungsinhaber nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnungstür von einem Schlüsseldienstmitarbeiter geöffnet und die Wohnung von den Beamten durchsucht. Im Zimmer des Beschuldigten konnten insgesamt vier Joints und rund 1,5 Gramm einer Kräuter-Tabakmischung aufgefunden werden.

B 30 / Ravensburg

Sachbeschädigung durch Graffiti

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Donnerstag, 15.00 Uhr, bis Montag, 10.00 Uhr, die neu aufgestellten Lärmschutzwände im Bereich des Bauabschnitts B 30 neu. Mit grünem, blauem, rotem und schwarzem Lack wurden folgende Schriftzüge angebracht: "Dalibor", "RGJR 19", "DOZE", "ESCAPE", "SUE", "SUEX" und "FTW". Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Sprühern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit rotem Lack sprühte ein unbekannter Täter im Zeitraum von 28.10. bis 31.10. an die Giebelwand einer Schule in der Arnold-Janssen-Straße folgenden Schriftzug: "Stop This". Der Schule entstand hierdurch ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584/9217-0, zu informieren.

Wangen

Diebstahl

Von einer Baustelle in der Karlstraße entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntag, 18.00 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, zwei Nissenleuchten mit Batterie und ein Verkehrszeichen (Durchfahrt verboten). Das entwendete Diebesgut ist mit dem grünen Firmenschriftzug "RAST" gekennzeichnet. Personen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, in Verbindung zu setzen.

Aitrach

Diebstahl aus Pkw

Aus einem verschlossenen Pkw, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße "Eschachring" vor einem Haus abgestellt war, wurden zwei blaue Werkzeugkoffer der Marke "Makita" im Wert von rund 400 Euro entwendet. In einem der Koffer befand sich ein Schlagbohrschrauber, im anderen das dazugehörige 227-teilige Bitset. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Werkzeugkoffer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, zu informieren.

Kißlegg

Verkehrsunfall

Ein 65-jähriger Kleinbus-Lenker übersah am Montag gegen 16 Uhr beim Rückwärtsfahren eine 22-jährige Smart-Lenkerin, die auf der Hauptstraße fuhr. Bei der Kollision wurde die junge Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.45 Uhr an der Einmündung Alte Straße / Ostrandstraße ereignet hat. Ein 56-jähriger BMW-Lenker übersah einen von rechts kommenden 38-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kollision blieben beide Autofahrer unverletzt.

Bad Wurzach / Leutkirch

Jugendschutzkontrollen

Die Polizei führte in Zusammen mit Mitarbeitern der Städte Leutkirch und Bad Wurzach am 31.10. in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Alkohol-Testkäufe durch. Eine 16- und eine 17-Jährige versuchten in verschiedenen Einkaufsläden und Tankstellen Spirituosen und Tabakwaren zu erwerben. In vier Fällen gelang es den Mädchen branntweinhaltige Getränke und in einem Fall Zigaretten ohne Altersnachweis zu kaufen. Die betroffenen Verkäufer und Ladenbesitzer, die von den Beamten eindringlich auf ihre Pflichten nach dem Jugendschutzgesetz hingewiesen worden sind, wurden angezeigt.

Aichstetten

Kontrolle Sattelzuglenker

Bei einer Kontrolle eines 42-jährigen Sattelzuglenkers konnten Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg am Montag gegen 11.30 Uhr feststellen, dass der ausländische Fahrer des 40-Tonners mit einer zweiten nicht auf ihn zugelassenen Fahrerkarte seine Ruhezeiten umging. Die Fahrerkarte wurde sichergestellt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung von 2.000 Euro erhoben. Bis zum Erfüllen der gesetzlich vorgeschriebenen Tagesruhepause wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

L 265 / Argenbühl

Verkehrsunfall nach Pkw-Diebstahl

Ein 18-Jähriger, der am heutigen Dienstagmorgen gegen 01.00 Uhr in der Parkstraße einen Pkw entwendet hatte, verlor bei der Verfolgungsfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und verunfallte. Der junge Mann, der auf der L 265 von einer Streifenwagenbesatzung eingeholt und verfolgt wurde, erhöhte auf der Strecke von Kißlegg in Richtung Christazhofen das Tempo, verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte mit großer Wucht gegen die Außenwand einer Kirche. Der 18-Jährige verließ das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten ihn jedoch schnell einholen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr, ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 0,9 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Mit dem Rettungswagen wurde der mutmaßliche Autodieb vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Während der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der 18-Jährige bereits zuvor in der Bahnhofstraße versucht hatte, einen Pkw zu entwenden, hierbei jedoch gestört wurde und deshalb flüchtete. Am entwendeten BMW entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro, der Schaden am Kirchengebäude wird mit rund 1.000 Euro beziffert.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell