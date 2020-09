POL-ESW: Pressebericht vom 14.09.20

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr

Ca. 15.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich gestern Nachmittag, um 17:14 Uhr, auf der alten B 7 (jetzt: L 3334) zwischen Bischhausen und Waldkappel ereignet hat. Zur Unfallzeit fuhr eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel in Richtung Waldkappel und geriet dabei mit ihrem Fahrzeug über den Mittelstreifen hinaus auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Kassel konnte noch rechtzeitig ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Beide Fahrzeuge streiften sich jedoch entlang der jeweiligen Fahrerseite. Verletzt wurde niemand durch den Zusammenstoß, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 22:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege die B 7 von Kassel kommend in Richtung Eschwege. Kurz vor dem Ortseingang von Waldkappel-Bischhausen kam es zum Zusammenstoß mit einem Tier, das sich anschließend entfernte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Sontra

Verkehrsunfall

Um 18:01 Uhr befuhr ein 48-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Traktor die B 27 und beabsichtigte in Höhe des Hundeplatzes von Wichmannshausen nach links abzubiegen. Der nachfolgende 75-jährige Pkw-Fahrer aus Mühlhausen übersah den Blinker und setzte zum Überholen des Traktors an, der in diesem Moment abbog. Dadurch kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 3500 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am gestrigen Sonntagmorgen, um 08:40 Uhr, eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen, die auf der L 3389 zwischen Roßbach und Dohrenbach unterwegs war. Sachschaden: 500 EUR.

Diebstahl aus Gartenlaube

Zwischen dem 06.09.20 und dem 12.09.20, 19:00 Uhr wurde im Laubenweg in Witzenhausen in der dortigen Kleingartenanlage vom Gelände einer Parzelle eine graue 5 Liter-Gasflasche entwendet. Dazu schraubten unbekannte Täter die Scharniere einer Holzkiste ab, um den Diebstahl ausführen zu können. Schaden: 50 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

