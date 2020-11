Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrer verletzt

LingenLingen (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Lingener Ortsteil Bramsche gekommen.

Ein Radfahrer befuhr die Straße An der Helle in Richtung Gleesener Straße. In Höhe der Straße Am Bloomholt kam es zu einer leichten Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der 59-jährige Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer des PKW setzte seine Fahrt fort. Er dürfte mit einem weißen PKW, möglicherweise ein kleiner SUV, unterwegs gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell