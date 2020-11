Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Öffentlichkeitsfahndung nach Fahrraddieben

SalzbergenSalzbergen (ots)

Bereits am 7. September haben zwei bislang unbekannte Täter am Bahnhof in Salzbergen ein hochwertiges Fahrrad gestohlen. Die beiden Männer wurden dabei von einer Überwachungskamera erfasst. Die Polizei Salzbergen versucht die Tat nun mit dem entsprechenden Bildmaterial aufzuklären. Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen werden unter der Rufnummer (05977)929210 entgegengenommen.

Bilder: https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/

