Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Jülich (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem Motorradfahrer kam es am Dienstagmorgen in Jülich. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Bus den Matthiasplatz, um die Kreuzung geradeaus in Richtung Ginsterstraße zu überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Titz auf dem Von-Schöfer-Ring in Richtung Brunnenstraße unterwegs. Nach Angaben des 72-Jährigen hielt dieser zunächst an der Kreuzung. Dabei nahm er den Motorradfahrer nicht wahr, denn er setzte seine Fahrt fort. Der bevorrechtigte Kradfahrer versuchte noch, mit einer Gefahrenbremsung dem Bus auszuweichen, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 63-Jährige stürzte zu Boden und wurde dadurch verletzt. Mit einem RTW wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht, dass er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 2750 Euro.

