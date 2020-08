Polizei Düren

POL-DN: Diebe im Stadtcenter

Düren (ots)

Ein Pärchen mit Kleinkind stahl am Montag in einem Bekleidungsgeschäft im Dürener Stadtcenter Anziehsachen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit der Ladendetektivin. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen räuberischem Diebstahl und Körperverletzung zu dem Vorfall auf.

Gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Bekleidungsgeschäft im Dürener Stadtcenter gerufen. Dort würde die Ladendetektivin zwei mutmaßliche Diebe festhalten. Mit einem der beiden sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Vor Ort schilderten die Detektivin und Mitarbeiter des Geschäft was sich zugetragen hatte: Ein Pärchen, unterwegs mit einem Kleinkind in einem Kinderwagen, suchte im Geschäft verschiedene Bekleidungsartikel zusammen. Die Frau betrat dann zusammen mit dem Kind die Umkleide. Dort packte sie die Bekleidung in eine Tasche im Kinderwagen. Dann verließ das Pärchen zügig die Filiale. Vor der Tür des Ladens stoppte die Detektivin die beiden und forderte sie auf, mit ihr gemeinsam zurück ins Geschäft zu kommen. Der 32-Jährige wollte dies jedoch nicht. Er schrie die 57-jährige Mitarbeiterin an und wollte die Flucht ergreifen. Bei dem Versuch, den Dieb aufzuhalten, kam es dann zu Handgreiflichkeiten. Ihrer Aussage nach schlug der Dieb der Detektivin mehrmals gegen Oberkörper und Arme, bevor er es schaffte mitsamt Kinderwagen und Diebesgut aus dem Stadtcenter zu flüchten. Seine Begleiterin blieb zurück. Nach Eintreffen der Polizei, einer Durchsuchung der mitgeführten Handtasche und einigen telefonischen Aufforderungen durch seine 29-jährige Ehefrau, kam der Mann schließlich zurück in das Bekleidungsgeschäft. Die Beute hatte er nicht mehr bei sich.

Es wurde Anzeige wegen räuberischem Diebstahl und vorsätzlicher Körperverletzung erstattet. Beide Personen erhielten Hausverbot im Bekleidungsgeschäft und im Stadtcenter.

