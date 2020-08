Polizei Düren

POL-DN: Mit geparktem Auto zusammengestoßen

Düren (ots)

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich auf der Brückenstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher hatte Alkohol getrunken.

Gegen 00:40 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster konnten sie feststellen, dass ein Auto mit einem geparkten Wagen zusammengestoßen war. Der Fahrer, ein 50-Jähriger aus Düren, war aus Richtung der Schoellerstraße kommend in Fahrtrichtung Merzenich unterwegs gewesen. Nach seinen Angaben sei er, wie dort vorgeschrieben, langsam gefahren. Weil er kurz abgelenkt gewesen war, sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Im Zuge der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein Atemtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Beifahrerin des Mannes, eine 54-jährige Merzenicherin, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie wollte sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 12500 Euro.

