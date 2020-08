Polizei Düren

POL-DN: Spielhalleneinbrecher auf frischer Tat geschnappt

Düren (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag konnte die Polizei einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Dem 27-Jährigen werden mehrere Einbruchsdelikte zur Last gelegt. Er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 03:30 Uhr wurde die Polizei in die Dürener Schillingstraße gerufen. Dort wurde der Einbruchalarm ausgelöst, die Täter seien nach Angaben des Melders, der eine Videoaufzeichnung habe, noch vor Ort. Am Einsatzort angekommen trafen die Beamten auf einen 27-Jährigen, der behauptete, ein Freund habe ihm den Schlüssel zur Spielothek gegeben und ihn beauftragt, nachts nach dem Rechten zu sehen. Dies habe er gemeinsam mit einem Bekannten auch getan, dieser Bekannte befinde sich gerade auch noch in den Geschäftsräumen. Die Polizei durchsuchte die Räumlichkeiten, konnte den zweiten Mann jedoch nicht mehr antreffen. Allerdings fehlte Bargeld aus der Kasse. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach dem zweiten Eindringling verlief negativ.

Kurze Zeit später meldete sich eine Mitarbeiterin der Spielhalle und gab an, ihr Schlüssel zum Unternehmen sei kurz zuvor aus ihrem Auto gestohlen worden. Da der dringende Verdacht bestand, dass der Tatverdächtige den Schlüssel aus dem Fahrzeug der Mitarbeiterin entwendet hatte um sich unerlaubter Weise Zugang zu der Spielhalle zu verschaffen und da er zur Zeit keinen festen Wohnsitz hat, nahmen die Beamten den Mann vorläufig fest. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Tatverdächtigen ein der Polizei bereits bekannter Drogenkonsument ist, dem diverse Einbruchsdelikte im Kreis Düren zur Last gelegt werden. Ein Richter ordnete am Freitagnachmittag Untersuchungshaft an.

Bei seiner Festnahme hatte der Tatverdächtige noch zwei Autoschlüssel dabei, welche die Polizei nicht zuordnen konnte. Sollte Ihnen in der letzten Zeit Ihr Autoschlüssel / Ihr Fahrzeug entwendet worden sein, melden Sie sich bitte unter der 02421 949-8311 bei der zuständigen Sachbearbeiterin

