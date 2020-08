Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche Körperverletzung am Badesee - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Zwei Männer wurden bereits Anfang August von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen. Da die Ermittlungen bislang nicht zu ihrer Identifizierung führten, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Die Tat geschah am Donnerstag, den 06.08.2020 gegen 19:35 Uhr. Zwei Dürener im Alter von 37 und 40 Jahren fuhren in einem Auto auf der Grube-Alfred-Straße am Echtzer Badesee entlang, ebenfalls im Fahrzeug saßen zwei siebenjährige Kinder. Eine Gruppe von mehreren Männern befand sich zu dieser Zeit auf der Fahrbahn, einer dieser Unbekannten stieß dabei vermutlich versehentlich gegen einen Außenspiegel des vorbeifahrenden Wagens. Die beiden Dürener hielten an, stiegen aus und sahen nach dem Rechten. Sie konnten keinen Schaden feststellen und wollten sodann ihre Fahrt fortsetzen. Mehrere Männer öffneten dann von außen die beiden vorderen Fahrzeugtüren, zogen die Insassen heraus und schlugen und traten auf sie ein. Anschließend flüchteten sie.

Bislang konnten die unbekannten Täter nicht identifiziert werden. Möglicherweise befanden sie sich mit einem Fahrzeug am Tatort, über das jedoch keine weiteren Informationen vorliegen. Haben Sie zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges im Bereich der Grube-Alfred-Straße beobachtet oder können Angaben zu der Tat machen? Wenden Sie sich bitte telefonisch an die zuständige Sachbearbeiterin unter der Nummer 02421 949-8535. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

