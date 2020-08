Polizei Düren

POL-DN: Hinweise auf übergriffigen Kastenwagen-Fahrer erbeten

Titz (ots)

Am Samstagmorgen hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen derzeit noch unbekannten Nutzer eines weißen Kastenwagens mit ausländischem Kennzeichen eingeleitet. Dieser soll in der Nähe des Rödinger Friedhofs eine Frau genötigt und bei einer Rangelei leicht verletzt haben.

Gegen 09:00 Uhr war die im Gemeindegebiet wohnhafte Frau zu Fuß unterwegs, als sie an der Zufahrt zum Friedhof (Nähe L 12) an einem weißen Kleintransporter mit ausländischem Kennzeichen vorbei gehen wollte. Dabei kam es dann zur Konfrontation durch einen Mann, der zunächst auf der Ladefläche an der Schiebetür des Transporters saß, die Frau dann aber bedrängt haben soll, so dass diese sich erfolgreich zur Wehr setzen musste und flüchten konnte. Angaben zum Motiv hat die Polizei derzeit nicht; der Mann habe keine Forderungen gestellt, so die Geschädigte. Der Unbekannte wird als etwa 40 Jahre alter Mann mit Dreitagebart beschrieben. Zur Tatzeit soll er ein grünes Halstuch vor dem Mund und löchrige Jeans getragen haben. Bereits in der Vorwoche sei ihr das Fahrzeug im Umfeld von Rödingen aufgefallen.

Zur Aufklärung des Geschehens und der Hintergründe bittet die Polizei Zeugen um eine Hinweisgabe an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421/949-0.

