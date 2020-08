Polizei Düren

POL-DN: Stark angetrunken am Steuer

Aldenhoven (ots)

Unter erheblichem Alkoholeinfluss stand ein 21-Jähriger aus Aldenhoven, der am frühen Samstagmorgen mit seinem Pkw im Ortsteil Niedermerz in eine Polizeikontrolle geriet. Als der Fahrzeugführer gegen 02:15 Uhr durch die Beamten auf der Dürboslarer Straße angehalten wurde, zeigte er Ausfallerscheinungen und beschädigte noch im Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Autos. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille (Alkohol in der Atemluft).

Das vorläufige Resultat der Trunkenheitsfahrt: Einleitung eines Strafverfahrens, Anordnung der Blutentnahme zu Beweiszwecken sowie die Abgabe des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell