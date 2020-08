POL-DN: Auto stößt mit Bus zusammen - Beide Fahrer leicht verletzt

Polizei Düren

Am Donnerstag kam es in Kreuzau zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Bus. Auto- und Busfahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Gegen 15:50 Uhr befuhr ein 79 Jahre alter Mann die Peschstraße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Kreuzung wollte er nach links in Richtung Mühlengasse abbiegen. Von links kommend näherte sich zeitgleich ein Linienbus. Der Autofahrer aus Kreuzau nahm jedoch an, seinen Abbiegevorgang noch dem Bus durchführen zu können und bog in die Kreuzung ein. Der 44-jährige Busfahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen, so dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Die beiden Fahrzeugführer wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro. Die Polizei sperrte die Straße rund um die Unfallstelle für der Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten.

