POL-DN: Paketlieferant muss stationär ins Krankenhaus

Linnich (ots)

Auf der Straße "Bachdresch" in Tetz kam es am Mittwochvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Kleintransporters verletzt wurde.

Der 29 Jahre alte Mann aus Eschweiler war mit seinem Lieferfahrzeug auf der Straße Bachdresch unterwegs, als er in einer dortigen Rechtskurve aus bislang nicht geklärter Ursache nach links in die Gegenverkehrsspur geriet und frontal gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten Wagen prallte.

Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich deutlich beschädigt, die Höhe des Schadens wird auf mindestens 7500 Euro geschätzt. Der 29-Jährige erklärte, die Sonne habe ihn geblendet, so dass er den Straßenverlauf nicht mehr habe erkennen können. Diese Angaben konnten durch die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten zunächst nicht bestätigt werden. Da der Unfallverursacher über starke Schmerzen klagte, brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Wagen wurde abgeschleppt.

