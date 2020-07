Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/ Böen- Unerlaubte Ablagerung von Weißgeräten (Fotos)

Zwischen Montag, 06. Juli 2020, 18.00 Uhr, und Dienstag, 07. Juli 2020, 14.00 Uhr, kam es im Bereich der Bunner Straße an einem Feldweg hinter dem Böener Wald, gegenüber der Straße Zum Böenerholte zu einer unerlaubten Ablagerung von Altgeräten. Bislang unbekannte Verursacher stellten sechs Weißgeräte in Form von Waschmaschinen, einem Kühlschrank und einem Geschirrspüler am Waldrand ab. Bislang konnten keine Hinweise auf die Verursacher erlangt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) in Verbindung zu setzen.

