Cappeln- Diebstahl aus Schuppen

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, kam es zwischen Montag, 29. Juni 2020, 20.00 Uhr, und Samstag, 04. Juli 2020, 11.00 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem Holzschuppen in der Macrostraße. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Schuppen ein blaues Mofa des Herstellers Puch Maxi sowie zwei rote Rennräder mit Crossreifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478-1555) entgegen.

Emstek/ Halen- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Dienstag, 30. Juni 2020, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 02. Juli 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Lether Weg bei einer dortigen Bushaltestelle zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten vermutlich durch Einschlagen bzw. Eintreten drei Sicherheitsglasscheiben eines Unterstandes, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Essen (Oldenburg)/ Ahausen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 11.15 Uhr, ereignete sich auf der Ahauser Straße ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger PKW-Fahrer aus Essen (Oldenburg) befuhr mit einem Geländewagen die Ahauser Straße in Richtung Essen. Vermutllich aufgrund von Unachtsamkeit kam dieser nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 53-Jährige leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

