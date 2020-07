Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt- Kennzeichen sichergestellt

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 03.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen PKW-Fahrer aus Bakum in der Arnold-Westerkamp-Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die an dem PKW angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Polizeibeamten stellten die Kennzeichen sicher und untersagtem dem PKW-Fahrer die Weiterfahrt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage- Heckenbrand

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 09.40 Uhr, kam es in der Drostestraße zum Brand einer Hecke. Ein Anwohner beabsichtigte mit einem Gasbrenner Unkraut zu beseitigen. Hierbei geriet eine Lebensbaumhecke in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Dinklage rückte mit zwei Einsatzfahrzeugen aus und löschte den Brand. Die Hecke wurde auf ca. 5 Metern beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Neuenkirchen-Vörden- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Freitag, 03. Juli 2020, 15.30 Uhr, und Samstag, 04. Juli 2020, 09.30 Uhr, kam es in der Schulstraße bei einer dortigen Schule zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten zwei Fensterelemente sowie die Wand einer Turnhalle mit schwarzer und blauer Farbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 03.30 Uhr, kam es in der Lilienthalstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Unbekannte Täter beschädigten den linken Außenspiegel eines schwarzen Seat 6J. Der PKW war auf einem Seitenparkplatz abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Zwischen Sonntag, 16.00 Uhr, und Montag, 06. Juli 2020, 01.45 Uhr, kam es in der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschmierte einen grauen VW Touran mit grüner Farbe. Der PKW stand auf einer Hofauffahrt. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. Juli 2020, gegen 17.35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Westerhauser Straße Ecke Finkenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte vom Finkenweg nach rechts in die Westerhauser Straße abzubiegen. Hierbei holte dieser zu weit aus und touchierte einen vorfahrtsberechtigten PKW eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers. Der 13-jährige Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Der Verkehrsteilnehmer und/ oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-1797) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta