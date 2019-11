Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fünf Autos in Auffahrunfall auf Landstraße verwickelt

Dormagen (ots)

Am Montag (18.11.), gegen 12:50 Uhr, rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall auf der Provinzialstraße (Landstraße 280), kurz vor der Kreuzung mit der Heesenstraße, in Dormagen-Horrem aus. Insgesamt fünf Autos waren in den Unfall verwickelt. Zwei Beteiligte mussten durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zum Zweck der Unfallaufnahme sowie Rettungs- beziehungsweise Abschleppmaßnahmen sperrte die Polizei die Landstraße 280 kurzzeitig und leitete später den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 29-jähriger Dormagener in Richtung Landstraße 380 unterwegs als er aus noch ungeklärter Ursache auf den Pkw einer verkehrsbedingt wartenden 42-Jährigen auffuhr und diesen in drei weitere Autos schob.

Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie die jeweils 42 Jahre alten Fahrzeugführer der zuerst betroffenen Kraftfahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. Zwei von ihnen brachten Rettungskräfte in Krankenhäuser.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell