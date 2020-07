Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Diebstahl von Bienenbeute

Zwischen Donnerstag, 02. Juli 2020, 09.00 Uhr, und Samstag, 04. Juli 2020, 11.00 Uhr, kam es am Vehnemoor zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete eine dreizagige, grün angestrichene Bienenbeute samt Bienenvolk. Die Bienenbeute war am Vehnemoor hinter einer Baumreihe abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung an Restaurant

Zwischen Dienstag, 30. Juni 2020, und Montag, 06. Juli 2020, kam es in der Straße Mühlenweg bei einem dortigen Restaurant zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter warfen eine Fensterscheibe des Restaurants sowie eine Fensterscheibe an einem Pferdestall ein, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

