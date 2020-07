Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- PKW geriet in Brand

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 17.48 Uhr, geriet ein PKW in der Wilhelm-Busch-Straße in Brand. Im Motorbereich des PKW entstand eine starke Rauchentwicklung. Die freiwillige Feuerwehr Vechta rückte mit ca. 11 Einsatzkräften aus und löschte den Brand. Am PKW entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 2000 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden ist es nach bisherigen Erkenntnissen nicht gekommen. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Bakum- Ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstag, 7. Juli 2020, 11.40 Uhr, wurde in Bakum, Ortsteil Lüsche, Essener Straße, ein Lkw-Anhängergespann aus den Niederlanden angehalten und kontrolliert. Fahrer war ein 32-jähriger Schrotthändler. Dieser konnte bei der Kontrolle lediglich einen Führerschein für den Klein-Lkw vorlegen, den mitgeführten Anhänger durfte er jedoch nicht anhängen. Bei der Kontrolle der Ladung wurde festgestellt, dass der Fahrer zahlreiche Elektrogerät geladen hatte (alte PCs, Radiogeräte pp.), obwohl er dafür keine Genehmigung hatte. Zudem wurde festgestellt, dass im Klein-Lkw kein vorgeschriebenes Kontrollgerät eingebaut war. Der Fahrer gab auf Befragen an, dass ihm die vor Ort vorgeworfenen Taten alle neu seien, er habe noch nie von den jeweiligen Vorschriften gehört. Weiterführende Ermittlungen ergaben jedoch, dass der 32-Jährige im letzten Jahr bereits wegen ähnlicher Delikte von Polizeibeamten der Autobahnpolizei im Bereich Osnabrück angehalten und kontrolliert wurde. Daher erwartet den Fahrer nun ein Strafverfahren wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Führerscheins sowie mehrere Bußgeldverfahren.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, 07. Juli 2020, zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es in der Stettiner Straße bei einem dortigen Wohnheim zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein unbekannter Täter schlug gegen einen abgestellten VW Caddy, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Visbek- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 23.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Visbek in der Straße Hagstedt. Der PKW-Fahrer zeigte zuvor eine auffällige Fahrweise. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Zudem konnte festgestellt werden, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem PKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurde eingeleitet.

Steinfeld- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 16.50 Uhr, ereignete sich auf der Lohner Straße (L846) ein Verkehrsunfall. Eine 78-jährige PKW-Fahrerin aus Steinfeld beabsichtigte von dem Parkplatz eines Discounters auf die Lohner Straße aufzubiegen. Hierbei übersah diese den vorfahrtsberechtigten PKW eines 53-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden, welche die Lohner Straße in Richtung Lohne befuhr. Durch den Zusammenstoß geriet die 75-Jährige mit ihrem PKW auf eine Abbiegespur und stieß dort mit dem PKW einer 53-Jährigen aus Dinklage zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine 75-jährige Mitfahrerin aus Neuenkirchen-Vörden, welche sich im PKW des 53-Jährigen befand, schwer verletzt. Die 78-jährige PKW-Fahrerin verletzte sich leicht. Rettungskräfte und ein Notarzt waren vor Ort. Die Fahrzeuge des 53-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden und der PKW der 53-Jährigen aus Dinklage waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird bislang auf 39000 Euro geschätzt.

