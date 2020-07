Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 07. Juli 2020, gegen 11.55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Oldenburg in der Meeschenstraße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der PKW-Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Dem PKW-Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 07. Juli 2020, zwischen 08.30 Uhr und 17.15 Uhr, kam es in der Ellerbrocker Straße auf einem dortigen Parkplatz eines Discounters zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Vorbeifahren an die Anhängerkupplung eines geparkten schwarzen Skoda Octavia, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen ermöglicht zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell