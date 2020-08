Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebe in der Innenstadt

Düren (ots)

Am Samstag wurden der Polizei in kurzer Zeit drei Taschendiebstähle gemeldet. Der oder die Täter/innen hatten es auf Besucherinnen des Wochenmarktes und einen Fahrgast eines Linienbusses abgesehen.

Zwischen 10:30 Uhr und 10:40 Uhr gelang es einer unbekannten Person, aus dem Fahrradkorb einer 60-jährigen Dürenerin deren Portemonnaie zu entwenden. Während die Frau ihr Rad über den Wochenmarkt schob, griff der oder die Täter/in unbemerkt zu. Ähnlich erging es auch einer 58 Jahre alten Frau aus Düren kurz darauf. In der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:30 Uhr ging sie von einem Café am Markt durch die Fußgängerzone. Als sie in einem Bekleidungsgeschäft an der Kasse stand und Waren bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Als eine 68-Jährige um 12:25 Uhr an der Haltestelle Kaiserplatz in einen Linienbus einstieg, drängte sich ihr eine Frau entgegen, die sie beim Verlassen des Busses über die Vordertür anrempelte. Später stellte die Seniorin aus Düren fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen worden war. Die verdächtige Frau war etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 160 cm groß und schlank. Sie hatte langes, gewelltes dunkles Haar und war bekleidet mit einer schwarzen Jeanshose sowie einem weißen T-Shirt, welches sie in den Hosenbund gesteckt trug. Am Kaiserplatz wurde sie nach dem Verlassen des Busses von einem Mann in Empfang genommen.

Hinweise auf die möglichen Diebe oder verdächtige Beobachtungen werden an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 94-6425 erbeten. Lassen Sie sich nicht zum Opfer machen: tragen Sie Ihre Wertsachen/Ihr Portemonnaie in verschlossenen Taschen nah am Körper.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell