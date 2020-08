Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher scheitern trotz Brecheisen

Niederzier (ots)

In der Nacht zu Montag drangen zwei bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowaschanlage ein und versuchten, dort einen Automaten aufzubrechen.

Laut Aufzeichnungen einer Überwachungskamera begaben sich gegen 00:20 Uhr zwei Männer von der Rückseite des Geländes an der Niederzierer Straße auf das eingezäunte Areal. Von Bewegungsmeldern und Kameras ließen sie sich nicht abschrecken, denn einer der beiden brach mit einem Brecheisen einen Bezahlautomaten auf. An die darin enthaltene, extrem geringe Menge Bargeld gelangten die Täter aber nicht, stattdessen flüchteten sie zurück in Richtung Feld.

Einer der beiden Männer trug die Kapuze seiner dunklen Jacke über den Kopf gezogen, dazu eine dunkle Maske im Gesicht. Weiterhin war er bekleidet mit einer dunklen langen Hose, dunklen Schuhen mit heller Sohle sowie hellen Arbeitshandschuhen. Sein Mittäter trug eine vermutlich graue Sweatjacke mit dunkler Kapuze, eine dunkle Maske, eine dunkle lange Hose, helle Schuhe sowie helle Arbeitshandschuhe.

Haben Sie etwas oder jemand Verdächtiges im Bereich des Tatorts bemerkt? Dann wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

