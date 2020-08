Polizei Düren

POL-DN: Fahrräder aus Gartenhaus gestohlen

Düren (ots)

Einbrecher brachen in ein Gartenhaus in der Van-der-Velden-Straße ein und nahmen zwei Fahrräder und Gartenwerkzeuge mit.

Zwischen Freitag (21.08.2020) und Sonntag (23.08.2020) betraten demnach der oder die Unbekannten das Grundstück, nachdem ein hoher Zaun überwunden worden war. Die Tür zum Gartenhaus wurde gewaltsam geöffnet und die darin untergestellten Fahrräder entwendet. Auch das Fehlen einer Gartenschere und eine Kettensäge bemerkte der Bewohner. Auf seinem Grundstück stellte er zudem fest, dass Steighilfen in Form von Gartenmöbeln an den Zaun gestellt worden waren, wohl um auf diesem Weg das Grundstück samt Beute zu verlassen. Zeugen, die in Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

