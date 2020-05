Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer im Fotogeschäft

Hagen (ots)

Am Mittwochmittag, 11.42 Uhr, erhielt die Polizei einen Einsatz in die Elberfelder Straße zu einem Fotogeschäft. Ein Mann war mit Angestellten des Ladens über den Umtausch von Ware in Streit geraten und randalierte. Der 54-jährige Kunde schubste die Mitarbeiter und bespuckte einen Angestellten, so dass dieser am Hals getroffen wurde. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten die Beamten den Randalierer vorübergehend in das Polizeigewahrsam. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

