Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Schwer verletzt bei Alleinunfall

Sprockhövel (ots)

Ein 32-jähriger Bochumer verletzte sich am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße schwer. Er fuhr mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Sprockhövel, als er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er geriet auf ein dortiges Feld und stürzte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell