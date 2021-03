Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 30-jähriger Hagener bei einem Verkehrsunfall auf der Milsperstraße schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Kraftrad auf der Milsper Straße in Richtung Voerde. Bei einem Bremsmanöver verlor er die Kontrolle über das Kleinkraftrad, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Hagener schwer, er wurde mit einem Rettungswagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell