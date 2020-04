Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrerin übersieht Kleintransporter - Seniorin kam verletzt ins Krankenhaus

Neuss (ots)

Eine schwerletzte Radfahrerin forderte am Mittwochvormittag (22.04.) ein Verkehrsunfall in der Neusser Innenstadt.

Gegen 10:40 Uhr war eine 79-jährige Neusserin mit ihrem Fahrrad auf dem Radstreifen der Batteriestraße in Richtung Hammer Landstraße unterwegs. Etwa in Höhe des dortigen Kinokomplexes beabsichtigte sie nach ersten Erkenntnissen und anhand von Zeugenaussagen augenscheinlich den Fahrstreifen von rechts nach links zu queren. Dabei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden Mercedes Kleintransporter eines 40-jährigen Neussers. Es kam zur Kollision, wodurch die Radlerin auf die Straße stürzte. Nach medizinischer Erstversorgung transportierte ein Rettungswagen die verletzte Seniorin in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Batteriestraße teilweise gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr um.

