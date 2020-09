Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Sanitäreinrichtungen aus Neubau gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Aus einem unbezogenen Neubau in der Murgstraße wurden die Sanitäranlagen wie Waschbecken, Toilette, Duschkabine und diverse Armaturen im Wert von über 3000 Euro gestohlen. Wie die Diebe ins Haus gelangten, ist unbekannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 16.09.2020 und Montag, 21.09.2020. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Murgstraße gemacht haben, sich mit ihnen unter der Telefonnummer 07624/98900) in Verbindung zu setzen.

