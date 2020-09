Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Audi angefahren - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Seinen dunkelgrauen Audi QS5 stellte am Montag, 21.09.2020, gegen 12.30 Uhr, ein 78 Jahre alter Mann auf den Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Gleusen" ab. Das Fahrzeug stand im vorderen Bereich in der Nähe des Haupteingangs. Als der 78-jährige um 13.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Stoßstange auf der rechten Seite beschädigt. Vermutlich ist ihm ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ausparken ans Auto gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) bittet um sachdienliche Hinweise.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell