POL-FR: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Am Sonntag, 20.09.2020, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr, zerkratzten unbekannte Personen mit einem spitzen Gegenstand die Fahrzeuge zweier Fussball-Fans, die Ihre Pkw in der Bozener Strasse, Höhe Schildackerweg abgestellt hatten. Hierbei kam es zu Lackschäden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

