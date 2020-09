Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Autos zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ein brauner Skoda Yeti und ein grauer Mercedes-Benz wurden am Montag, 21.09.2020, zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr, in einer Tiefgarage in der Großfeldstraße zerkratzt. Die beiden Fahrzeuge standen gegenüber. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1200 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

