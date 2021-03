Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Burghaun (Abschluss zur Erstmeldung von 23.39 Uhr)

Fulda (ots)

Am Mittwochabend, 23.15 Uhr wurden die Bewohner eines Einfamilienhauses in Burghaun, Am Galgenberg auf den Brand ihres Hauses aufmerksam. Sie konnten ihr Haus unverletzt verlassen. Der im Vollbrand befindliche Dachstuhl wurde von 60 Einsatzkräften der Wehren aus Burghaun, Hünfeld, Rothenkirchen und Steinbach gelöscht. Da ein Übergreifen des Feuers auf das Nachbarhaus nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden dessen Bewohner durch den Rettungsdienst kurzzeitig evakuiert. Ihr Haus blieb ohne Schaden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 70.000 EUR geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

