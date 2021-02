Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Höhe von Transporte unterschätzt - an Stahlträger von Parkhaus hängen geblieben

Heidelberg (ots)

Am Dienstag um kurz nach 11 Uhr fuhr sich der Fahrer eines Mercedes Transporters in der Eppelheimer Straße in einem Parkhaus fest, da er die Höhe seines Fahrzeugs unterschätzte. Der 72-jährige Fahrer blieb mit dem Dach des Fahrzeugs an einem Stahlträger hängen und beschädigte eine Deckenleuchte. Durch das Ablassen der Luft aus den Reifen konnte der Transporter abgesenkt und befreit werden.

