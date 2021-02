Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Samstag (30.01.), 5 Uhr bis Montag (01.02.), 15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den auf einem Parkplatz in der Vitalisstraße/Gerwigstraße geparkten schwarzen BMW einer 22jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell